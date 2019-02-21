"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - YIL: 49

"Maç öncesi avantajlı olan ve favori gözüken Benfica"

21 Şubat 2019, Perşembe 00:26
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Maç öncesi avantajlı olan ve favori gözüken Benfica. Bu gerçeği bir kere görelim ama bizim de kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak, "Maç öncesi avantajlı olan ve favori gözüken Benfica. Bu gerçeği bir kere görelim ama bizim de kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, maçın oynanacağı Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Maçı bizim yapacaklarımız çözecek." diyen Terim, Benfica'nın avantajlarına sahada verilecek en iyi cevabın "oynamak" olacağını söyledi.

Galatasaray teknik direktörü, "Rakiple sahanın her yerinde iyi mücadele edip gerekli cevabı verebilmeliyiz. Hatta biraz daha fazlasını yapmalıyız. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz." diye konuştu.

Benfica'nın iyi savunma yapan ve mücadele yönü yüksek bir takım olduğunu kaydeden Terim, "O gün (İstanbul'daki ilk maç) bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün diyemezsiniz. Son periyoda giriyoruz. Yenilirsek rakibi tebrik eder yolumuza devam ederiz. Benfica her şeyi ile çok iyi bir takım ama Galatasaray şartlar ne olursa olsun kazanmak için her şeyi yapar. Yarın maç bitimine kadar bu şekilde mücadele etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Terim ayrıca "Şampiyonlar Ligi'nden talihsiz elendi" dediği Benfica'nın ileride Avrupa'nın çok daha büyük kulüplerinde forma giyebilecek, önemli futbolculara sahip olduğunu, ilk 11'de hangi oyuncunun oynayacağının kendisini düşündürmediğini ifade etti.

"Küçük başarılarla yetinmemek lazım"

Türk futbolunun gerileyen bir grafik çizip çizmediği yönündeki bir soru üzerine Terim, şunları kaydetti:

"Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Saydığımız zaman başarılara çok ara vermişiz. Kendi içinde yaptığımız mücadeleyi dışarıda Avrupalılar ile yaparsak daha başarılı olacağız. Çünkü bu sorun ekonomik, sosyal, teknik, her açıdan karşılığı olan bir sorun. Ölçmediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz. Biz bir kendimizi ölçüp, hesaplaşalım, doğru noktaları koyalım. Sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Ülke nüfusu ne olursa olsun hiçbir şey fark etmez, hepimizin hatası var. Hep beraber oturup, tek olup karar alabiliriz. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerine daha yenilerine soyunmak lazım. Eskileri anlatmak yetmez. Bizdeki sıkıntı çok uzun sürüyor. Yanlış noktalardayız ve bunu toplu halde oturup çözmeliyiz."

Savunma oyuncusu Marcao ise zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına değinerek, "Galatasaray bu tip maçları oynamak için hazır olan bir takım. İki takımın birbirine karşı çok büyük üstünlüğünün olmadığını ilk maçta gördük." yorumunu yaptı.

AA

Etiketler: Galatasaray, Benfica
Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarımı plansızlık vurdu

    Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı Burhanettin Kocamaz oldu

    Bölge halkı endişeli: ''Tarlaya korkudan yaklaşamamış''

    Bangladeş'teki yangında ağır bilanço: En az 69 kişi öldü!

    Şimdi de Mersin... 5 katlı bir bina çöktü!

    İstanbul Valiliği: Afet riski en yüksek alanlar 3 ay içerisinde Bakanlığa sunulacak

    Filistinliler bugün de Harem-i Şerif'te nöbet tuttu

    Hukuk herkese lâzım

    Türkiye'nin ihtiyacı: Hukuk, demokrasi, insan hakları
    📷

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Hakim savcı adaylığı mülakatına 70 puan şartı

    Marmara Bölgesinde deprem meydana geldi

    İsrail savaş uçağından Gazze sınırına hava saldırısı

    Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi

    Venezuela'nın Kosta Rika'daki Büyükelçiliği muhalefetin eline geçti

    İçişleri Bakanı Soylu: Önemli olan dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmak

    Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

    Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

    Hulusi Akar ve Yaşar Güler ABD'ye gidecek

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Ahmet BATTAL

    Doğru mu Sayın Diyanet İşleri Başkanı?
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “stratejik hata”da ısrarı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50. yıl
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    Risale-i Nur'dan

    Matbuat diliyle konuşmak zamanı
    Genel

    Daima hakkın yanında, haksızlığın karşısında
    Süleyman KÖSMENE

    Yarım yüzyıllık bir asalet: Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.