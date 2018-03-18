Maçın oyuncusu seçilen Cenk Tosun'a övgüler devam ediyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un golleriyle konuk olduğu Stoke City'yi 2-1 yendi.

Ligin 31'inci haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Stoke City, orta sıralarda yer alan Everton'u Britannia Stadı'nda konuk etti.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol olmazken, ev sahibi Stoke City'den Charlie Adam 30'uncu dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Everton'da sahneye çıkan son dönemin formda oyuncusu Cenk Tosun, 69'uncu ve 84'üncü dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Stoke City'nin tek golünü, 77'nci dakikada Maxim Choupo-Moting kaydetti.

Stoke City'de eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, 90 dakika forma giydi.

Cenk, son 3 lig maçında 4 kez ağları sarsarken Everton üst üste ikinci kez galip gelerek 40 puana ulaştı. Stoke City ise 27 puanda kaldı.

Cenk Tosun maçın oyuncusu seçildi

Everton'ın gollerini atan Cenk Tosun, yüksek performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Everton'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, yapılan ankette taraftarlarca en çok oyu alan milli futbolcunun, maçın oyuncusu seçildiği belirtildi.

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Cenk Tosun'un performansını öven Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce ise "Cenk, yabancı bir ülkeden ocak ayında gelerek kadroya katılmasına rağmen birçok forvet oyuncusuna oranla çok daha çabuk takımıyla uyum sağladı." dedi.

Dubai'de yaptıkları kamp sırasında Cenk Tosun'un çok iyi bir performans sergilediğini belirten Allardyce, "Dubai'de fazladan antrenmanlar yaptı ve takım arkadaşlarıyla kaynaşma imkanını buldu. İlk 11'de oynadığından bu yana çabalarının karşılığını sahada almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son 3 lig maçında 4 kez ağları sarsan Cenk'in takımını taşıdığını belirten 63 yaşındaki teknik adam, "Geçen haftaki Brighton maçının ardından bugün de kazanmamızın tek nedeni Cenk Tosun. Bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla son derece bitirici. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip." ifadelerini kullandı.

Evertonlı taraftarlar da sosyal paylaşım sitelerindeki mesajlarında, maçın zorlu hava koşullarında oynanmasına rağmen Cenk Tosun'un üstün performansı sayesinde 3 puanı aldıklarını yazdı.