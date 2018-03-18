"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Maçın oyuncusu seçilen Cenk Tosun'a övgüler devam ediyor

18 Mart 2018, Pazar 09:10
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un golleriyle konuk olduğu Stoke City'yi 2-1 yendi.

Ligin 31'inci haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Stoke City, orta sıralarda yer alan Everton'u Britannia Stadı'nda konuk etti.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol olmazken, ev sahibi Stoke City'den Charlie Adam 30'uncu dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Everton'da sahneye çıkan son dönemin formda oyuncusu Cenk Tosun, 69'uncu ve 84'üncü dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Stoke City'nin tek golünü, 77'nci dakikada Maxim Choupo-Moting kaydetti.

Stoke City'de eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, 90 dakika forma giydi.

Cenk, son 3 lig maçında 4 kez ağları sarsarken Everton üst üste ikinci kez galip gelerek 40 puana ulaştı. Stoke City ise 27 puanda kaldı.

Cenk Tosun maçın oyuncusu seçildi

Everton'ın gollerini atan Cenk Tosun, yüksek performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Everton'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, yapılan ankette taraftarlarca en çok oyu alan milli futbolcunun, maçın oyuncusu seçildiği belirtildi.

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Cenk Tosun'un performansını öven Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce ise "Cenk, yabancı bir ülkeden ocak ayında gelerek kadroya katılmasına rağmen birçok forvet oyuncusuna oranla çok daha çabuk takımıyla uyum sağladı." dedi.

Dubai'de yaptıkları kamp sırasında Cenk Tosun'un çok iyi bir performans sergilediğini belirten Allardyce, "Dubai'de fazladan antrenmanlar yaptı ve takım arkadaşlarıyla kaynaşma imkanını buldu. İlk 11'de oynadığından bu yana çabalarının karşılığını sahada almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son 3 lig maçında 4 kez ağları sarsan Cenk'in takımını taşıdığını belirten 63 yaşındaki teknik adam, "Geçen haftaki Brighton maçının ardından bugün de kazanmamızın tek nedeni Cenk Tosun. Bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla son derece bitirici. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip." ifadelerini kullandı.

Evertonlı taraftarlar da sosyal paylaşım sitelerindeki mesajlarında, maçın zorlu hava koşullarında oynanmasına rağmen Cenk Tosun'un üstün performansı sayesinde 3 puanı aldıklarını yazdı.

AA

Etiketler: cenk tosun
Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TSK: Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır

    21 kilometrelik kuyruk oluştu

    'Trump, Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek'

    MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da başladı

    Afrin şehir merkezine girildi

    Down sendromlu bireyler için 100 bin imza gerekiyor

    Afrin'de yaralanan asker hastanede şehit oldu

    Rus halkı başkanlık seçimi için sandık başında

    AYM kararı herkesi bağlar

    Demokratların yapması gereken 2. büyük hamle

    İdareciler Hz. Muhammed’i örnek alsın

    Derbi maçı berabere bitti

    MHP 3 partiye davet göndermedi

    Ege'de göçmen faciası: 14 kişi öldü

    Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz. Müjde yakın

    Mabatlı-Afrin arasındaki ana yol kesildi

    TSK o hastanenin görüntülerini paylaştı

    Belçika hükümeti Ulu Cami’ye el koydu

    ‘Cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 47

    Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM kararı herkesi bağlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın mesajları bütün hanımlara
    Genel

    İdareciler Hz. Muhammed’i örnek alsın
    Misbah ERATİLLA

    İsmim beni hep terletti
    Şeyda Sultan ZENGİN

    İnsan, insanı tam anlayamadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İslam YAŞAR

    Demokratların yapması gereken 2. büyük hamle
    BETÜL YİĞİT

    Rezzan Yenge'de öğütler
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki Çanakkale var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Semavî programlar güncellenemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.