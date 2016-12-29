Maçta 3 kırmızı kart çıktı: Galatasaray kupada ilk yenilgisini aldı

Galatasaray, Türkiye Kupası E Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 3-2 yenilerek bu kulvarda bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmadan önemli anlar: 39. dakikada Bruma'nın ceza sahasına pasında Kerem Çalışkan'dan seken top sağda Yasin Öztekin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bekir Demircan, ilk müdahalesinin ardından kaleye yönelen topu çizgi üzerinde tokatlayarak golü önledi. 45. dakikada Galatasaray, Tuzlaspor karşısında öne geçti. Sağdan Josue'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Chedjou, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1. 51. dakikada Tuzlaspor, Arif Şahin'in golüyle skoru eşitledi. Tuzlasporlu oyuncu, orta sahadan aldığı topu yaklaşık 20 metre mesafeden şık bir aşırtma vuruşla Galatasaray ağlarına göndererek maçta durumu 1-1'e getirdi. 53. dakikada Tuzlaspor, bu kez öne geçti. Arif Şahin'in pasında topla buluşan Tuncay Fındıkcı, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1. 56. dakikada Galatasaraylı futbolcu Chedjou, rakibine yaptığı sert hareket sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 58. dakikada Tuzlaspor farkı 2'ye çıkardı. Tuzlasporlu oyuncu Ozan Papaker, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1'e taşıdı. 61. dakikada Galatasaray'dan Yasin Öztekin, maçta ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. 70. dakikada Linnes, Galatasaray adına farkı 1'e indirdi. Carole'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu önüne alan Linnes, meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-2. 71. dakikada Tuzlaspor'dan Doğan Ateş, ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Kupada ilk kez yenildi Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda bu sezonki ilk yenilgisini Tuzlaspor'dan aldı. Elemelerde Dersimspor'u 5-1 yenerek gruplara kalan Galatasaray, grubundaki ilk iki maçında Elazığspor ve Anagold 24 Erzincanspor'la 1-1 berabere kalırken, üçüncü haftada Tuzlaspor'u Türk Telekom Arena'da 2-1 mağlup etmişti. Bu sonuçla Tuzlaspor E Grubu'nda 9 puanla lider durumda yer alırken, Galatasaray ise 5 puanda kalarak 7 puanlı Anagold 24 Erzincanspor'un arkasından üçüncü sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı ekip, gruplarda 4 maçlık periyodu birer galibiyet ve yenilgi, 2 beraberlikle geride bıraktı. Cavanda sakatlandı Sarı-kırmızılı futbolcu Luis Pedro Cavanda, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Maçın 30. dakikasında ceza sahası içinde sağ dizine darbe alan ve yerde kalan Cavanda, sağlık ekibinin yardımıyla sekerek saha kenarına geldi. Müsabakaya devam edemeyen Cavanda, 34. dakikada yerini Lionel Carole'e bırakmak zorunda kaldı. Maçta 3 kırmızı kart çıktı Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, 3 kez kırmızı kartına başvururken, Galatasaray'dan Aurelien Chedjou ile Yasin Öztekin, Tuzlaspor'dan ise Doğan Ateş oyundan atıldı. Maçın 56. dakikasında ikili mücadeleye girdiği Doğan Ateş'e yerde kasti müdahalede bulunan Chedjou, hakem Alper Ulusoy tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. Müsabakanın 34. dakikasında ilk sarı kartını alan Yasin Öztekin ise rakibine yönelik sert hareketi nedeniyle 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Her iki oyuncu da Süper Lig'in 17. haftasındaki Atiker Konyaspor maçında oynama şansını kaçırdı. Tuzlaspor'da ise Doğan Ateş, 67 ve 71. dakikalarda peş peşe gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. AA

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