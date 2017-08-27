Maçta saldırıya uğrayan Deniz Naki'den açıklama

2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Mersin İdmanyurdu - Amed Sportif maçında saldıraya uğrayan Deniz Naki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Maçta bir taraftarın sahaya girerek kendisine yumruk atmasından sonra Facebook hesabından açıklama yapan Deniz Naki, "Bu olaylar beni yıpratmaktan ziyade dahada hırslandırıp motive etmektedir" diye yazdı.

"Bize kötü davranana biz kötü davranmayacağız" diyen Naki, şöyle devam etti:

"Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun."