Mahkemeden Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarının hakaret içerdiği gerekçesiyle Türkiye Futbol direktörü Fatih Terim'e 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kütahyalı daha önce de Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmaları yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. DHA

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