Manchester City'ye İlkay'dan kötü haber

​İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, sağ diz çapraz bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig'in 16. haftasında oynanan Watford maçının 44. dakikasında oyundan çıkan 26 yaşındaki İlkay'ın, sağ diz çapraz bağlarından sakatlandığı bildirildi. Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, bu durumun İlkay Gündoğan için çok zor ve üzücü olduğunu belirterek, "Şanssızlık ama bu futbol. Ondan uzun süre ayrı kalacağız. İlkay ameliyat edilecek. Umarım en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza döner." ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 317

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.