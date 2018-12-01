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Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim

01 Aralık 2018, Cumartesi 10:30
Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu olduğunu ifade etti.

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki Diagne, Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftalık diliminde 14 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan oyuncular sıralamasında açık ara zirvede yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekibin ilk 13 maç sonunda ligde 25 puanla ikinci sırada yer almasında başrolü oynayan Diagne, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geride kalan bölümde sergilediği performansı değerlendiren Diagne, "Böyle bir performans göstermeyi bekliyordum. Bunun için oldukça mutluyum. Attığım goller sadece benim değil takım arkadaşlarımın da gösterdiği başarı sayesinde geldi. Bu performans benim için sürpriz olmadı. Şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.

Bu formunu sürdürerek daha fazla gol atmayı hedeflediğini aktaran Senegalli milli oyuncu, "Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olmak istiyorum. Bu şekilde devam edersem 30 ve üzerinde gol atabileceğimi düşünüyorum. Asıl hedefim bu ama takım olarak da başarılı olmalıyız. Önemli olan taraf bu." diye konuştu.

"Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz"

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede 3 puan kazanmak istediklerini kaydetti.

Fenerbahçe maçına gayet iyi hazırlandıklarını vurgulayan Diagne, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak Fenerbahçe maçından galibiyet çıkarmaya çalışacağız. Benim gol atmam çok da önemli değil. Asıl önemli olan şey takım olarak ihtiyacımız olan 3 puanı kazanmak. Bunu başarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Gol sevincinde King Kong'u taklit ettim"

Mbaye Diagne, lacivert-beyazlı takımın ligin 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği mücadelede attığı ikinci golün ardından maske takarak yaptığı sevinçle "King Kong" karakterini taklit ettiğini aktardı.

Gol sevincinde taktığı maskeyi maçtan önce sosyal medya hesabından da paylaşan Diagne, "Gol sevincini önceden planlamıştım, oldukça sevdiğim King Kong karakterini taklit ettim. King Kong, hayvanlar alemini yöneten ve oradaki krallığı sürdüren kişi. Ben de sahayı yönettiğimi göstermek için böyle bir sevinç gösterisinde bulundum." şeklinde konuştu.

Diagne, Fenerbahçe karşılaşmasında fileleri sarsması halinde farklı bir gol sevincinde bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bunu şimdi paylaşmayayım ki sürprizi kaçmasın. Hazırlık yapıp yapmadığımı söylemeyeceğim. Ama şunu ifade edebilirim ki King Kong sevincini tekrar yapmayacağım. Çünkü bu davranışı sergilersem hakemler yine kart gösterirler. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum, herkese bir sürpriz olsun. Gol atarsam herkes ne yapacağımı görecek."

AA

Etiketler: Kasımpaşa, gol kralı, king kong
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