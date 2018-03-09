Medipol Başakşehir'e Aytemiz Alanyaspor şoku

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 5. dakikada Kerim Frei'ın, korner çizgisine yakın bölgeden ceza sahasına ortasında, arka direkte Caiçara'nın kafa vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz topa sahip oldu. 28. dakikada Epureanu'dan kaptığı topla sağdan ceza alanına giren Mbilla'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı. 32. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Mbilla, Junior Fernandes'e topuk pası çıkardı. Attamah'ı geçen Junior Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 66. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un soldan atağında Junior Fernandes, ceza sahasındaki Taha Yalçıner'e topu çıkardı. Taha Yalçıner'in arka direğe yerden pasında topu kontrol eden Efecan Karaca, kaleci Volkan Babacan'ın üstünden topu ağlara gönderdi: 2-0. 80. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Orta sahada topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın pasıyla ceza sahasına giren Junior Fernandes, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba'nın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0. 84. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia, ceza sahası içine girerek topu yerden ön direğe çıkardı. Bajic'in vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz'ı geçen top filelere gitti: 3-1. 88. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un hızlı atağında topla buluşan Junior Fernandes, önce Attamah'ı geçti sonrada kaleci Volkan Babacan'ı da çalımlayarak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1. Öte yandan, karşılaşmayı izlemeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile ilçede yaşayan şehit ailelerine yapılan yardım kampanyasında toplanan paraların hesap cüzdanlarını, maçtan önce düzenlenen törenle ailelere teslim etti. AA

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