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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Medipol Başakşehir rahat kazandı

20 Aralık 2016, Salı 20:32
​Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında TFF 1. Lig temsilcisi Göztepe'yi 6-2 mağlup etti.

Grupta oynadığı üçüncü maçı da kazanan turuncu-lacivertli takım, puanını 9'a çıkardı. İlk yenilgisini alan Göztepe ise 6 puanda kaldı.

8. dakikada Medipol Başakşehir'in Doka ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrasında, ceza sahası içinde oluşan karambolde hakem Suat Arslanboğa, Göztepe'den Soner Dikmen'in topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Cikalleshi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

12. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Takımının ilk golünü atan Cikalleshi, sağ kanattan ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulduktan sonra geriden gelen Holmen'e pasını attı. Holmen, penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşula topu ağlara yolladı: 2-0

23. dakikada turuncu-lacivertliler bir gol daha buldu. Dieng'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Cikalleshi, ceza sahasında rakibinden kurtulup, sağ ayağıyla topu köşeden filelerle buluşturdu: 3-0

26. dakikada Göztepe, farkı 2'ye indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl, çalımlarla ceza sahasına girdi. Son çizgiden içeriye çevirdiği topa, Kone vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

33. dakikada konuk ekip, skoru 3-2'ye getirdi. Göztepe'nin sol kanattan kazandığı serbest vuruşta George, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Mehmet Erdem, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

38. dakikada Medipol Başakşehir'in 4. golü geldi. Dieng'in sağ kanattan yaptığı ortada, kaleci Mehmet Göktuğ'un yumrukladığı top Cikalleshi'nin önünde kaldı. Cikalleshi'nin penaltı noktası üzerinden attığı şut kaleciden döndü. Boşta kalan topu Napoleoni yakın mesafeden filelere yolladı: 4-2

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

84. dakikada Medipol Başakşehir, bir gol daha kaydetti. Göztepe ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, dönerek şutunu attı. Kaleci Mehmet Göktuğ'dan dönen topu önünde bulan Dieng, ceza sahasının sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-2

89. dakikada turuncu-lacivertliler farkı 4'e çıkardı. Göztepe ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Pektemek'in pası savunmaya çarptı ve ceza sahasına hareketlenen Napoleoni'nin önünde kaldı. İtalyan futbolcu, sol çaprazda dar açıdan iyi bir vuruşla topu filelere gönderdi: 6-2

Medipol Başakşehir, sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Öte yandan, karşılaşmayı Göztepe'nin Hollandalı futbolcusu George'un arkadaşı Fenerbahçeli oyuncu Jeremain Lens de tribünden izledi.

AA

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