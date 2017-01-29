Medipol Başakşehir son nefeste

Süper Lig'in 19. haftasındaki Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 19. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 13. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Del Valle, çaprazdan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Del Valle, önündeki Caicara'ya rağmen şutunu attı, top yan ağlarda kaldı. 21. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bekleyen Mossoro, sol ayağıyla gelişine topa sert vurdu. Mossoro'nun yerden de seken şutunda kaleci Harun Tekin, direk dibinde topu kornere attı. 24. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Mahmut Tekdemir ön direkte, altı pasın üzerinde topa kafayı vurdu. Kaleci Harun üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. 40. dakikada gelişen Bursaspor atağında Deniz Yılmaz sağ kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Yerden yaptığı ortada, savunmaya çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Del Valle'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun, sol çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top, kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Boşta kalan topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde Kubilay Kanatsızkuş vurdu, etkisiz şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarı 60. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan yerden sert yaptığı ortada, Bursaspor savunmasında İsmail Konuk'un ters vuruşunda top kalenin az farkla yanından kornere çıktı. 61. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde, Yalçın Ayhan penaltı noktası üzerinde topa kafayı vurdu. Epureanu altı pas içinde kısa düşen topa dokundu. Kaleci Harun'u geçen meşin yuvarlağı Jovic çizgi üzerinde uzaklaştırdı. 73. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Doka topa vurmak isterken ıskaladı. Bu futbolcu bir kez daha önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, top üstten auta gitti. 82. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Caicara sağ kanattan ortasını yaptı. Mustafa Pektemek'in altı pas önünde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Harun topu kontrol etti. 90+4. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Emre Belözoğlu, sağ kanatta son çizgiye yakın topu ceza alanına gönderdi. Mustafa Pektemek'in vuramadığı topu arka tarafta kontrol eden İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0 Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İrfan Can Kahveci'nin ilk golü Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü attı. Karşılaşmanın, 80. dakikasında Mossoro'nun yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 90+4. dakikada takımına 3 puanı getiren golü Bursaspor filelerine gönderdi. Caiçara ilk kez ilk 11'de Medipol Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez bir resmi maça ilk 11'de çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Uğur Uçar'ın yerine Caiçara'ya ilk 11'de şans verdi. Brezilyalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Amasyaspor ve geçtiğimiz hafta ligdeki Fenerbahçe maçında sonradan oyuna dahil olmuştu. Bursaspor'un yenilgi serisi 4 maça çıktı Yeşil-beyazlılar, İstanbul deplasmanında da mağlup olarak ligde üst üste 4. yenilgisini aldı. Bursaspor, ligde Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor'dan sonra Medipol Başakşehir'e de mağlup olmaktan kurtulamadı. Öte yandan, Bursaspor ile anlaştığı iddia edilen teknik direktör Mutlu Topçu, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı locadan takip etti. Konuk ekip, Medipol Başakşehir mücadelesine, 21 yaş altı takımının teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde çıktı. AA

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