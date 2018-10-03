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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mehmet Topal 5. kez "dalya" diyecek

03 Ekim 2018, Çarşamba 15:00
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, profesyonel kariyerinin 500. kulüp maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından 32 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın takımının Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı maçta forma giymesi durumunda 5. kez "dalya" diyecek.

Futbola 1999 yılında, bugünkü adı Evkur Yeni Malatyaspor olan Malatya Belediyespor'da başlayan Mehmet Topal, profesyonelliğe adımını 2002 senesinde Çanakkale Dardanelspor'da attı. Çanakkale ekibinden 1 milyon avroya Galatasaray'a 2006 yılında transfer olan Mehmet Topal, 2010'da ise İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia'ya 5 milyon avroya geçiş yaptı.

La Liga'da 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, 7 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'ye 2012'de 4.5 milyon avroya transfer oldu.

Bu 4 takımda bugüne dek 499 resmi maça çıkan Mehmet, kariyenin önemli bir kilometre taşını da geride bırakacak.

Maç dağılımı

Mehmet Topal, Süper Lig'de 267, Avrupa kupalarında 88, Türkiye Kupası'nda 53, La Liga'da 43, 1. Lig'de 39, TFF Süper Kupa'da 4, 2. Lig'de 3, İspanya Kral Kupası'nda ise 2 maça çıktı.

Fenerbahçe'de 262 maç

Fenerbahçe'nin değişmez isimlerinin başında gelen Mehmet Topal, sarı-lacivertli formayla 262 maça çıktı.

Geride kalan 6 sezonun 5'inde 40 maçın üzerinde forma giyerek istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Mehmet, sadece 2013-2014 sezonunda 40 maçın altında kaldı. Fenerbahçe'yle şampiyonluk sevinci yaşadığı tek sezon olan 2013-2014'te Mehmet, takımının sahaya çıktığı 39 maçın 31'inde forma giydi.

AA

Etiketler: fenerbahçe, mehmet topal, dalya
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