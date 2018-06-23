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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Meksika, Güney Kore'yi de mağlup etti

23 Haziran 2018, Cumartesi 20:00
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki F Grubu maçında Meksika, Güney Kore'yi 2-1 mağlup etti.

22. dakikada kontratakla etkili gelen Güney Kore'de ceza sahasının önünde topla buluşan Son'un kaleye sert şutunda Meksika defansı son anda araya girdi. Boşta kalan meşin yuvarlağa bir kez daha vuran Son'un şutu, bir kez daha defansa çarparak kornere gitti.

27. dakikada Meksika, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Sol taraftan çalımlarla ilerleyen Meksikalı Guardado'nun pasına Güney Koreli Jang, ceza sahası içinde eliyle müdahale edince Sırp hakem Mazic penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Carlos Vela, takımını 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada etkili gelen Meksika'da çalımlarla ilerleyen Carlos Vela'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Layun'un sert şutunda Güney Kore kalecisi Jo, topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Meksika'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada sol kanatta topla buluşan Güney Koreli Ki'nin uzak mesafeden sert şutunda Meksika kalecisi Ochoa, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Meksika farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Herrera'nın kaptığı topla ani gelişen Meksika atağında Lozano'nun ara pasıyla ceza sahasının sol çizgisinde meşin yuvarlakla buluşan Hernandez, Güney Kore defansını çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

90+3. dakikada Güney Kore'nin golü geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Jae Sung Lee'nin pasıyla topla buluşan Son'un ceza sahasına girmeden vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 2-1

Mücadele, Meksika'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Meksika puanını 6'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Güney Kore ise ikinci maçı sonrasında da puanla tanışamadı.

AA

Etiketler: dünya kupası, meksika, güney kore
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