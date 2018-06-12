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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Merkel: Mesut ve İlkay'a Rusya'da ihtiyacımız var

12 Haziran 2018, Salı 01:46

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL, IRKÇI ALMAN TARAFTARLARIN HEDEFİ OLAN TÜRK KÖKENLİ MİLLİ FUTBOLCULAR MESUT ÖZİL VE İLKAY GÜNDOĞAN’A DESTEK ÇIKARAK, “DÜNYA KUPASI’NDA BAŞARILI OLMAMIZ İÇİN HEPSİNE İHTİYACIMIZ VAR” DEDİ.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Milli Takımında yer alan Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafa ilişkin bir soru üzerine de, bu iki oyuncuyu savunarak, “Bu iki oyuncunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafın nelere yol açabileceğini düşünmediklerine inanıyorum.” dedi. Mesut ile İlkay’ın Alman taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediklerinden emin olduğunu ifade eden Merkel, İlkay’ın, açıklamasında, memnuniyetle Almanya adına oynadığını ve Alman Milli Takımının bir üyesi olmaktan mutlu olduğunu söylemesinin de kendisini duygulandırdığını kaydetti. Her iki oyuncunun da Alman Milli Takımının bir parçası olduğunu ifade eden Merkel, “Başarılı olmamız için hepsine ihtiyacımız var. Bu nedenle bazı taraftarlar alkış tutarlarsa sevinirim.” şeklinde konuştu.

RUSYA’DA MİLLİ TAKIMI ZİYARET EDECEK     

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştirmesine rağmen Dünya Futbol Şampiyonası’nda Alman Milli Takımının maçlarını izlemek için Rusya’ya gidip gitmeyeceği sorusuna karşılık da Merkel, bu tür ziyaretler yapabileceğini, bunların da Putin ile görüşebilmek için birer fırsat olacağını söyledi. Merkel ayrıca, Almanya’da iltica talebi reddedilen sığınmacıların hızlı bir şekilde ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini savunarak, bu süreci hızlandıracak önlemlerin alınması gerektiğini, bazı eyaletlerde sınır dışı etme işlemlerinin yavaş işlemesine de şaşırdığını sözlerine ekledi.

IRKÇILARIN HEDEFİ OLDULAR

Alman Milli Takımında yer alan Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf Almanya’da tartışmalara yolaçmıştı. Bunun üzerine her iki futbolcu Alman Milli Takımının bir parçası olmaktan mutlu olduğunu söylemişti.

Etiketler: almanya, merkel, mesut özil, ilkay gündoğan
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