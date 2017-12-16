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16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Messi'den Suriyeli sığınmacıya anlamlı sürpriz: ''Barcelona ve Messi'ye çok teşekkür ederim"

16 Aralık 2017, Cumartesi 09:00
Suriyeli 18 yaşındaki sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hayallerini, taraftarı olduğu İspanya kulübü Barcelona ve hayranı olduğu Arjantinli yıldız Lionel Messi gerçekleştirdi.

Barcelona'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabına eklenen videoda, Suriyeli sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hikayesine ve hayallerini gerçekleştirerek Barcelona kafilesiyle tanışmasına yer verildi.

Halep kentinde doğan ve beyin felcine yakalanması nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hayatını idame ettiren Nujeen, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 2015 yılında birçok ülkeden geçerek Almanya'nın Köln kentine vardı.

Yaklaşık beş bin kilometre süren yol hikayesi ve yaşadıkları, Büyük Britanyalı gazeteci Christina Lamb tarafından kaleme alınarak kitaplaştırılmasının ardından dünya genelinde tanınmaya başlayan Suriyeli gencin hayallerini, taraftarı olduğu Barcelona gerçekleştirdi.

Barcelona'nın takım kafilesini taşıyan otobüs, Suriyeli sığınmacının Köln'de kaldığı evin önüne kadar gelerek onu İspanya'ya götürdü. Burada Camp Nou Stadı'nda Barcelona'nın Celta Vigo ile yaptığı lig maçını tribünden takip etme fırsatını yakalayan Suriyeli gence, sırtında "Nujeen" yazan forma hediye edildi.

Yaşadığı zorluklar nedeniyle okul hayatına ancak 17 yaşında başlayan Nujeen, daha sonra tesislerde aralarında Lionel Messi, Andres Iniesta, Luis Suarez ve Gerard Pique'nin yer aldığı Barcelonalı futbolcular tarafından karşılandı.

Büyük hayranı olduğu Messi'den yakın ilgi gören Suriyeli sığınmacı, Arjantinli yıldız ile fotoğraf çekti̇rerek onun imzalı formasını aldı. Futbolculara imzalı kitabını da veren Nujeen, "Hayatımın en güzel gününü geçiriyorum. Bu büyük sürpriz nedeniyle Barcelona ve Messi'ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

AA

Etiketler: messi
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