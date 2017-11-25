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25 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Messi'nin dudak uçuklatan serbest kalma bedeli belli oldu

25 Kasım 2017, Cumartesi 16:37
Barselona Kulübü, Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. Messi'nin yeni sözleşme ile serbest kalma bedeli 700 milyon euro oldu.

En yüksek serbest kalma bedeli olan oyuncular sıralamasında Messi, 1 milyar euro'luk Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın ardından 3'üncü sırada yer aldı.

Arjantinli yıldız 602 maçta 523 golle İspanyol takımının en çok gol atan oyuncusu konumunda. Messi, 2021 yılına kadar uzattığı sözleşmesini tamamladığında 17 yıl Barcelona forması giymiş olacak.

DHA

Etiketler: messi
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