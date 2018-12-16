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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Mesut Özil'li Arsenal 22 maç sonra kaybetti

16 Aralık 2018, Pazar 22:42
Premier Lig'de konuk olduğu Southampton'a 3-2 yenilen Arsenal'in tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Southampton ile Arsenal karşılaştı.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 20 ve 44. dakikalarda Danny Ings, 85. dakikada Charlie Austin kaydetti.

Arsenal'in gollerini 28 ve 53. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan attı.

Bu sonuçla ligde 12 hafta sonra kazanarak ikinci galibiyetini alan Southampton, 12 puanla 17. sıraya yerleşti.

Tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arsenal, ligde 34 puanla 5. sırada yer aldı.

AA

Etiketler: arsenal, mesut özil
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