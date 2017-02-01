Milli boksöre men

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping yaptığı gerekçesiyle milli boksör Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki derecesinin geri alınacağını açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamada, 2012 Londra Olimpiyatları'na yönelik geriye dönük testlerde, yasaklı "turinabol" maddesini kullandığı tespit edilen 30 yaşındaki sporcunun, organizasyondan diskalifiye edildiği bildirildi. Adem Kılıççı'nın erkekler boks 75 kiloda elde ettiği 5'inciliğin iptal edildiği belirtildi. Milli boksör, Londra 2012'de alınan numunesinde doping maddesine rastlanmasının ardından 2016'nın haziran ayında geçici men cezası almıştı. Öte yandan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen oyunlarda Rus atlet Antonina Krivoshapka'nın, kadınlar 4x400 metre takım yarışında kazandığı gümüş madalyayı doping yaptığı gerekçesiyle iade edeceği duyuruldu. AA

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