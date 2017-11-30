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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Millî kalecinin duâsı ‘adalet’

30 Kasım 2017, Perşembe 18:30
Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak, kandil mesajı yayınladı, ‘Adalet’ vurgusunda bulundu.

Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabından Onur Recep Kıvrak imzası ile paylaşılan kandil mesajında, “İslam Alemi’nin ve camiamızın kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede şöyle dua edeceğim: Benim ismim Onur Recep Kıvrak. İlk ismim bazılarına ağır gelir, o yüzden yazmaktan imtina ederler! Allah’ım, bizi doğrulardan ayırma. Gerçekleri söylemekten mahrum bırakma. Yalanlardan uzak tut! Sen her şeyi gören ve bilensin! Belki yarına bırakırsın ama yanına bırakmazsın, biliriz. Bizleri gözleri olup gerçekleri görmeyenlerden, dilleri olup adaleti konuşmayanlardan, kulakları olup doğruları duymayanlardan eyleme. Amin!” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: onur kıvrak
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