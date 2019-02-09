Milli takımın başına Şenol Güneş geçecek iddiası

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli takımın başına geçeceği iddia edildi.

Orman'dan Güneş hakkındaki iddialara ilişkin açıklama Şenol Güneş'in 15 yıl sonra yeniden Milli Takım'ın başına döneceği iddia edildi. Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de milli takımı çalıştıracak. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş'taki kontratı sona eriyor. Güneş, ay-yıldızlıların mart ayındaki maçların başında olacak. Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun da kısa süre içinde A Milli Takım'dan gönderilmesi bekleniyor. Rumen teknik adam, A Milli Takım'ın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Okunma Sayısı: 1412

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.