Milliler, 563. maçında Bosna Hersek karşısında

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile yarın Rize'de yapacağı hazırlık maçıyla 563. kez sahaya çıkacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 267'si özel 562 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 241'i deplasmanda, 241'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 562 karşılaşmanın 482'sini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 562 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 14. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 14. maçına Bosna Hersek karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 6'sı resmi, 7'si özel 13 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 22 gol gördü.

2018'deki altıncı hazırlık maçı

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek karşılaşması ile 2018 yılındaki altıncı özel maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 2 resmi maçta ise birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan milliler, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı.

Bosna Hersek'i ağırlayacak

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Bosna Hersek'i Rize'de konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Halis Özkahya olacak.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)