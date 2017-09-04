"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Milliler basketbolda ikinci mağlubiyetini aldı

04 Eylül 2017, Pazartesi 23:35
A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a 80-74 yenildi.

Bu sonuçla A Milli Takım gruptaki üçüncü maçında 2. yenilgisini alırken, Sırbistan ise 2. galibiyetini elde etti.

Maçın ilk bölümünde Jovic'in sayılarıyla sonuca giden Sırbistan, pota altını iyi kullanarak 6. dakikada 13-6 öne geçti. Sırbistan'ın sert savunması karşısında zorlanan ve basit top kayıpları yaparak birçok hücum fırsatını değerlendiremeyen milliler karşısında, Macvan ile Milosavljevic'ın kazandırdığı sayılarla Sırp Milli Takımı 8. dakikada farkı bu kez 11 sayıya çıkardı: 21-10. Sırbistan, ilk periyodu 21-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Micic ve Marjanovic'in bulduğu basketlerle 6-0'lık seriyle başlayan Sırbistan, 12. dakikada skoru 27-13'e taşıdı. Ardından savunmada tam saha baskı uygulamaya başlayan milliler, rakibine Melih Mahmutoğlu ile Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 12-0'lık bir seriyle karşılık verip, 14. dakikada farkı 2 sayıya (27-25) indirdi. Bircevic'in pota altında bulduğu sayılarla seriyi bozan Sırbistan, devreyi 36-31 önde kapattı. 

A Milli Takım; Bogdanovic, Jovic ve Macvan üçlüsünü durdurmakta başarılı olamazken, 24. dakikada Sırbistan skoru 46-36 yaptı. Cedi Osman ile Sinan Güler'in devreye girmesiyle farkı 27. dakikada 5 sayıya (48-43) düşüren milliler, bu oyununu devam ettiremedi. Sırbistan, son çeyreğe 53-45'lik skorla avantajlı girdi. 

Son çeyreğe oldukça istekli başlayan milliler, yaptığı iyi savunmayla Sırbistan'a kolay şansı tanımazken; Kenan Sipahi, Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 33. dakikada 59-57 öne geçmeyi başardı. Sırbistan, Bogdanovic'in üst üste kazandırdığı kritik basketlerle oyunda yeniden dengeyi kurdu ve büyük mücadeleye sahne olan maçın son dakikasına 78-72 önde girdi. Kalan bölümde avantajını koruyan Sırbistan, karşılaşmayı 80-74 kazandı.

AA

Etiketler: milli takım, basketbol
Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    189. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz

    Avrupa Birliği'nden Türkiye hakkında Almanya'ya cevap...

    Vatandaş borç içinde bankalar kar peşinde

    Merkel: Müslümanlar Almanya’nın parçası

    Yüreğimiz yollarda yandı

    ''Savaş için yalvardığını gösteriyor''

    40'tan fazla ülkenin hac heyetlerinden ''Arakan'' açıklaması

    Aylan bebekten sonra yüzlercesi boğuldu

    2016’da 212 bin boşanma dâvâsı

    “Ortak değerlerimize sahip çıkmalıyız”

    Üniversiteli olmak için son gün yarın

    KHK’ya karşı açlık grevi sürüyor

    "Burma rejimi İslam dünyasının ayrılık ve bölünmüşlüğünden güç alıyor"

    Gözaltına alınan iki Alman vatandaşı ile ilgili yeni gelişme

    Zalimler, Arakan'a insani yardımlara da izin vermiyor!

    'Öğretmen ataması' hakkında Bakan Yılmaz'dan açıklama

    Dikkat: 'Wanna Cry'dan daha tehlikeli!

    Filistinlilerin 70 yıllık dramı...

    Trafik yer yer durma noktasına geldi

    İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Son notlar
    Genel

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz
    Genel

    Okul fobisine karşı ‘rahat olun’
    Ahmet BATTAL

    Camideki savcıya ikazımızdır
    Genel

    İstanbul camilerinden iç sızlatan manzaralar
    Faruk ÇAKIR

    Aile endişesi hepimiz için
    Ahmet Cevdet

    İmam Hatip camiası ve siyaset
    Orhan GÜLER

    Bu millet, ‘dini kullanma’ anlayışını da reddedecek bir şuurdadır
    Atilla YILMAZ

    Çok uluslu, çok dinli bir büyük toplumda Ermeni meselesi -1-
    M. Said Zeki

    Cazibedar asırda çeşit çeşit günahlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.