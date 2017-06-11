Milliler farklı kazandı

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosova'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek puanını 11 yaptı.

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosova'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek puanını 11 yaptı. Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanan karşılaşmada A Milli Takıma galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Volkan Şen, 31. dakikada Cengiz Ünder, 61. dakikada Burak Yılmaz ve 82. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Kosova'nın tek golü ise 22. dakikada Rrahmani'den geldi. Kosova'da Berisha, 84. dakikada kırmızı kart ile oyundan atıldı. A Milli Takım, bu galibiyetle I Grubu'nda 11 puana yükseldi. Kosova ise 1 puanda kaldı. A Milli Takım, I Grubu'ndaki 7. maçında 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Kosova ise 2 Eylül'de Hırvatistan deplasmanında sahaya çıkacak. Kosova ile oynanan karşılaşmada sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz, 2 Eylül'deki Ukrayna maçında forma giyemeyecek.

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