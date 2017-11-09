Milliler, Romanya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, bugün Romanya ile yapacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı Dr. Constantin Radulescu Stadı'ndaki idmanın ilk 15 dakikasının basın mensuplarına açık tutulduğu belirtildi. Ay-yıldızlı ekipte, ayak bileğindeki sakatlığı devam eden Kaan Ayhan'ın, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan özel egzersiz ve tedavi programını uyguladığı aktarıldı. Açıklamada, TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Ali Dürüst'ün de antrenmanı takip ettiği ifade edildi. AA

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