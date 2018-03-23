Milliler, tek golle kazandı

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

İlk yarı A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 19. dakikada orta sahadan atılan pasla savunmanın arkasına sarkan Hogan, ceza alanında kaleci Volkan Babacan'la karşı karşıya kaldı. Volkan Babacan'ı geçen Hogan'ın sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 28. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda, kaleci Doyle yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı. 32. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından vuruşunda, kaleci Doyle topu kontrol etti. 37. dakikada İrlanda Cumhuriyeti'nin sağ taraftan kazandığı serbest vuruşta Hourihane ortasını yaptı. Ceza alanı sağ çaprazındaki McClean'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 47. dakikada milli takım, sağ taraftan kazandığı köşe atışını paslaşarak kullandı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına ortasında, Çağlar Söyüncü'nün yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 52. dakikada A Milli Takım karşılaşmada öne geçti. Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu, pasını Yusuf Yazıcı'ya verdi. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mehmet Topal'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doyle'un solundan filelere gitti: 1-0 67. dakikada ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun yerden vuruşunda, kaleci Doyle yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. Kalan dakikalarda skorda bir değişiklik olmadı ve karşılaşma, A Milli Takım'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu maçı izledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Nihat Özdemir, Ali Dürüst, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, genel sekreter Kadir Kardaş ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu da maçı protokol tribününden izledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçlerinin isimleri, karşılaşmadan önce Antalya Stadı'nın skorborduna yansıtıldı. AA

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