Milliler, Tunus ile 2-2 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kaldı.

İlk yarı 5. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Ceza sahasına yapılan ortada Cenk Tosun şutunu çekti. Kaleci Hassen gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi. 18. dakikada Tunus'un geliştirdiği pozisyonda ceza sahası dışından El Khaoui'nin vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi. 25. dakikada Cengiz Ünder'in şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. İkinci yarı 54. dakikada A Milli Takım öne geçti. Ceza sahasında Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Cenk, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1 56. dakikada Tunus beraberliği yakaladı. Soldan kullanılan kornerde milli takım savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza yayının gerisindeki Badri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere gitti: 1-1 61. dakikada A Milli Takım sahada 10 kişi kaldı. Mücadelenin oynandığı sırada tribünde Cenk Tosun'un ailesinin oturduğu bölgeye meşale geldi. Cenk Tosun da ailesine yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından maçın hakemi, Cenk Tosun'u doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 79. dakikada Tunus öne geçti. Sassi'nin vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1 90. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Bu dakikada gerçekleştirilen duran top organizasyonunda, Mahmut Tekdemir'in pasında altıpas içinde Çağlar Söyüncü meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 Golden sonra Türk ve Tunuslu futbolseverlerin sahaya girmesi nedeniyle maçın hakemi, soyunma odasına gitti. İsviçreli hakem, soyunma odasında karşılaşmayı 2-2 tescil etti. Bu arada müsabakayı 12 bin futbolseverin takip ettiği anons edildi. AA

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