Mısır ve Suudi Arabistan Dünya Kupası'na veda etti

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 yendi.

Suarez, 100. kez formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'nı 23. dakikada öne geçirdi. Suarez, köşe vuruşunda Suudi Arabistan kalecisi Alowais'in boşa çıkmasıyla önünde kalan topu, altı pastan boş kaleye gönderdi: 1-0. Kalan sürede başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Uruguay, puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turuna yükseldi. 1954 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvaya 2'de 2 yaparak başlayan Uruguay gibi 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıktı. İki maçlarını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti. AA

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.