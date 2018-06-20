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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mısır ve Suudi Arabistan Dünya Kupası'na veda etti

20 Haziran 2018, Çarşamba 19:45
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 yendi.

Suarez, 100. kez formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'nı 23. dakikada öne geçirdi. Suarez, köşe vuruşunda Suudi Arabistan kalecisi Alowais'in boşa çıkmasıyla önünde kalan topu, altı pastan boş kaleye gönderdi: 1-0.

Kalan sürede başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Uruguay, puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turuna yükseldi.

1954 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvaya 2'de 2 yaparak başlayan Uruguay gibi 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıktı.

İki maçlarını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.

AA

Etiketler: uruguay, suudi arabistan, dünya kupası
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