Muhammed Salah yine göz doldurdu

Mısırlı yıldızı Salah'ın golüyle Brighton Hove Albion'ı 1-0 yenen Liverpool, sezona üçte üç yaparak başladı.

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion'ı 1-0 yendi. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geçen hafta Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Brighton Hove Albion'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı. "Kırmızılar", Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 23. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sezona üçte üç yaparak başlayan ve kalesinde hiç gol görmeyen Liverpool, gelecek hafta milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak. AA

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