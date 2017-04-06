Muharrem Usta: Formasız gelen stada alınmayacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlarına çok önemli bir uyarıda bulundu.

8 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde Muharrem Usta'dan önemli bir uyarı geldi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Usta, "Son dakika: Bordo/mavi hatrına... Bu hafta oynanacak maça formasını giymeden gelenler alınmayacaktır. Demedi demeyin :))" tweeti attı. Muharrem Usta'nın bu çağrı mesajının altına taraftarlardan destek mesajı geldi.

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