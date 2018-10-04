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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Muharrem Usta hakkında hukuki girişim başlatıldı

04 Ekim 2018, Perşembe 10:28
Trabzonspor Yönetim Kurulu, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle eski başkan Muharrem Usta ile ilgili hukuki girişimlerin başladığını açıkladı.

Kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, bordo-mavililerin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından bir önceki dönem yönetim kurulunun hesaplarının incelenmesine dair hazırlanan raporla ilgili hukuki girişimlere başladıklarını belirterek, "Trabzonspor Kulübünün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere kulübümüzün bir önceki dönem hesapları, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenerek, tamamen somut verilerden oluşan kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır." ifadesini kullanan Kafkas, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hep ilkleri gerçekleştiren ve cesaretle attığı adımlar sayesinde Türk futboluna yön veren kulübümüzün yönetim kurulu, bu misyondan hareketle söz konusu raporda yer alan hususlar hakkında gereğinin yapılmasına yönelik ivedilikle harekete geçmiştir. Bilinmelidir ki Trabzonspor Kulübünün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır.

Bu kapsamda Bağımsız Denetim Şirketi'nin raporunda belirtildiği üzere, Trabzonspor Kulübüne bir önceki dönem verilen zararların tamamı, dönemin yönetim kurulu başkanının alacağından yasal faiziyle birlikte mahsup edilecektir. Raporda yer alan hususların tamamıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Disiplin Kuruluna sevk hususunu yönetim kurulumuz ayrıca değerlendirecektir."

AA

Etiketler: muharrem usta, trabzonspor
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