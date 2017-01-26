"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Muharrem Usta Mehmet Ekici hakkındaki gerçekleri açıkladı

26 Ocak 2017, Perşembe 20:51
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Usta, "Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş'la anlaştık" dedi.

İlk başlarda vakti olmadığı için transferlerde aktif rol alamadığını ancak şimdi değiştiğini söyleyen Usta, "O zor günlerde ben transferle hiç uğraşamadım, vaktim yoktu. Trabzonspor'un geçtiği süreç, hayatımda yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Hiç pes etmeyi düşünmedim." ifadelerini kullandı.

"MEHMET VE BABASI ETİK DAVRANMADI" 

Mehmet Ekici'nin transferi ile ilgili de konuşan Usta, "Trabzonspor'a geldiğimde Mehmet Ekici'nin sorunları vardı. Erkan Zengin ile tartışmıştı. Ona bir baba gibi davrandım. Ona ne istediğini sordum, "Ayrılmak istiyorum" dedi. Yeni stat açılıyor., sembol olursun, çok iddialı olacağız" dedim. Ona ne kadar inandığımı görsün istedim. İstanbul ya da Avrupa'ya gideceğini söyledi. Babası ve menajeriyle konuştuk. 'Bana gideceğin yeri söyle. Gerisini bana bırak' dedim. "Bayern Münih altyapısından geldin, en affedilmeyecek şey ne?" diye sordum. 'Yalanı affetmezler' dedi. İstanbul işini bana bırakacaklardı. 'Avrupa için gidin ne yapıyorsanız yapın' dedim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı istediğini söyledi." dedi. 

Mehmet Ekici'nin gönlünün Fenerbahçe'den yana olduğunu kaydeden Usta, "Gönlü Fenerbahçe'de daha fazlaydı. Ama asla Beşiktaş'a da gitmem de demedi. Fenerbahçe'de alternatif azdı. Beşiktaş'ı da mutlaka istedi. Fenerbahçe ile 2011'den bu yana sorunumuz var ama düşman değiliz ki. Görüşmeler yaptık. Mehmet konusu olmadan önce Fenerbahçe'den Aatif ve Fernandao'yu istemiştik. Emenike sakat, Fernandao oynamaya başlayınca o konu kapandı. Aatıf olsun istedik, Fenerbahçe'den ayrılmak istemedi" diye konuştu. 

Mehmet Ekici, babası ve menajerinin etik davranmadığını söyleyen Usta, "Biz Trabzonspor'un menfaatleri adına Mehmet Ekici için Beşiktaş'la görüşme yapıyoruz. Mehmet Ekici'ye Advocaat'la görüşmesi için izin verdim. Telefonla aradı 'Fenerbahçe ile anlaştım' dedi. Bu durumu sevmedim. Transferde Mehmet Ekici, babası ve menajeri etik davranmadı" sözleriyle oyuncuya tepki gösterdi. 

"İSTERSE BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR..." 

Mehmet Ekici konusuna da nokta koyduğunu söyleyen Usta, "Mehmet konusunda Beşiktaş ile anlaştım. İsterse hemen Beşiktaş'a gidebilir. Fenerbahçe ile Trabzon arasında polemik olmasın" dedi.

Hedefler ile ilgili de konuşan Muharrem Usta, "Gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk yarışında olacağız! Bu kadar kısa sürede olur mu? Evet, olur..." diye konuştu.

Okunma Sayısı: 54
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurtulmuş: 'Evet' demek meşruysa 'Hayır' demek de meşrudur

    Devlet Bahçeli: Profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladı

    İsveç Büyükelçiliği'nden terör uyarısı!

    Yunanistan'ın darbeci askerler kararına ilk tepki

    1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan belli oldu

    Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar

    "Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

    AKP'li vekiller bu kareye tepki gösterdi

    KHK'larla 1061 özel okul kapatıldı

    Dışişlerinden İsrail ve Trump'ın ''güvenli bölge'' önerisi hakkında açıklama

    ABD, vatandaşlarını uyardı: İstanbul ve Güneydoğu'ya gitmeyin

    Dolar 3.86'yı geçti

    'Özerk Kürt Bölgesi' öneriliyor

    ABD'den Suriye'ye 'gizli' ziyaret

    Kavurmacı ve Güllü'nün şirketleri TMSF'ye geçti

    Kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

    Mehmetçik - 30 derece soğukta...

    4 teklif geldi

    Avrasya Tüneli 24 saat hizmete başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “KHK komisyonu”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya hakkın yanında, haksızlığın karşısındadır
    M. Latif SALİHOĞLU

    K. Karabekir ile M. Kemal mahkemesi
    Faruk ÇAKIR

    Bu tabloyu haketmiyoruz
    Ahmet BATTAL

    Allah’ım, neydi günahım?
    Genel

    Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar
    Risale-i Nur'dan

    İslamiyet istibdadı reddeder
    Genel

    Trump'tan Suriye ve ABD'deki Müslümanlar hakkında flaş açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.