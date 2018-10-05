Mustafa Denizli galibiyetle başladı

Teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Denizli'yi getiren Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 14. dakikada Veigneau'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada, Diagne'nin altıpas çevresinde bekletmeden havadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 21. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Trezeguet, ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Eduok'un altıpasın önünde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 43. dakikada sağ kanatta Tarkan Serbest ile yaptığı verkaç sonrasında kale alanına ilerleyen Trezeguet'nin sağ çaprazda ceza sahasına girer girmez yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Kasımpaşa taraftarları, maçtan önce hafta başında lacivert-beyazlı takımla yolları ayrılan teknik direktör Kemal Özdeş lehine tezahürat yaptı. AA

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