Negredo'nun ilk golü 3 puan getirdi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 10. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının 6. dakikasında Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Vagner Love'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun müdahalesiyle oyun alanına döndü. Devam eden atakta hakem Yaşar Kemar Uğurlu, ofsayt kararı verince ev sahibi ekibin hücumu sonlandı. 8. dakikada Beşiktaş karşılaşmada öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cenk Tosun, ceza sahasında kaleci Haydar Yılmaz'la karşı karşıya kaldı. Haydar Yılmaz'ı geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1 26. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı korner sonrasında oluşan karambolde, ceza sahası çizgisi önünde Junior Fernandes'in pasıyla topla buluşan Welinton'un gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun solundan ağlarla buluştu: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarı 47. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı. 77. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Babel'in şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı. 88. dakikada Beşiktaş karşılaşmada yeniden öne geçti. Adriano'nun sağ çaprazdan ortasında, penaltı noktası üzerinde Negredo, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2 90+2. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında Negredo topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı. Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı. AA

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