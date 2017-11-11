Neymar basın toplantısında ağladı

Son günlerin en çok konuşulan ismi Neymar, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Paris Saint-Germain'de mutlu olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, yaşadığı duygu yoğunluğu nedeniyle basın toplantısını terk etmek zorunda kaldı.

Brezilya'nın Japonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından teknik direktör Tite ile birlikte kameraların karşısına geçen Neymar, son dönemde kendisine yönelik yapılan eleştiriler nedeniyle hislerini kontrol etmekte zorlandı. Paris Saint-Germain'de mutsuz olduğu Ispanya'ya dönmek istediği Cavani ile yaşadığı tartışma ve Fransız ekibinin teknik direktörü Unai Emery ile anlaşamadığı yönündeki iddialar üzerine Neymar geniş kapsamlı bir açıklama yaptı.

“İnsanlar doğru olmayan hikayeler uyduruyorlar. Paris Saint-Germain'de çok mutluyum. Ne takım arkadaşım Cavani ile ne de teknik direktör Emery ile hiçbir sorunum yok. Paris Saint-Germain'deki istatistiklerim iyi ama bu grafik sadece bana ait değil. Takım olarak bir hedefin peşinden koşuyoruz. Artık insanlar lütfen Emery ile sorunum olduğunu söylemesin. Bu haberler beni fazlasıyla yaralıyor. Tüm gerçekleri ben size kendim söylüyorum.”

Basın toplantısında daha sonra sözü Brezilya Teknik Direktörü Tite aldı. Tecrübeli teknik adam, Neymar'a maçta yapılan sert faullerden bahsederken, Brezilyalı yıldızın gözleri doldu. Zor anlar yaşayan Neymar, basın toplantısından ayrılırken Tite; yıldız futbolcuya daha çok sahip çıkmaları gerektiğini dile getirdi.