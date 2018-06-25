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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Nijeryalı oyuncunun 'Lionel Messi' heyecanı

25 Haziran 2018, Pazartesi 14:30
Nijerya Milli Takımı'nın savunma oyuncularından olan ve Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın geçen sezon formasını giyen Kenneth Omeruo, Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'ye karşı bir kez daha oynamanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Omeruo, yaptığı açıklamada, Arjantin, Hırvatistan ve İzlanda'nın yer aldığı D Grubu'nun şampiyonanın en zor gruplarından biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çok zor bir grupta yer alıyoruz. İlk iki maçta 3 puan aldık ve şu an ikinci sıradayız. Gruptan çıkma şansımız bulunuyor ve buna inanıyoruz. Son maçımızı grubun favorisi Arjantin ile oynayacağız. Arjantin, kadrosundaki yıldız isimlerle dünyanın en iyi milli takımlarından biri. Bu tartışılmaz bir gerçek. Tabii ki işimiz oldukça zor. Zoru başarmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız."

Nijeryalı savunma oyuncusu, "Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda da Arjantin ile aynı grupta yer almıştınız. O maçta Arjantin, Messi'nin 2 golüyle 3-2 kazanmıştı. Bu kez Messi'yi durdurabilecek misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Evet bundan 4 sene önce de Messi'ye karşı oynamıştık. Rusya'da, Brezilya'dakinden daha iyi bir iş yapabileceğimizi ümit ediyorum. Messi 4 yıl öncekinden daha tecrübeli ama biz de tecrübe kazandık. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp Messi'yi durdurmaya çalışacağız. Messi'ye karşı oynamak heyecan vericiydi, yine öyle olacağını umuyorum."

"Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olmak istiyoruz"

Nijeryalı oyuncu, 2014 Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldıklarını hatırlatarak, "Deneyimli, yetenekli ve gen futbolculara sahibiz, iyi bir teknik direktörümüz de var. Dünya Kupası'na katılan en genç kadrolardan biriyiz. Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda yer almanın bir futbolcu için çok büyük önemi olduğunu aktaran 24 yaşındaki Omeruo, "İkinci kez bu gururu yaşıyorum. Milli takımda oynamak, seçilmek ve böyle büyük bir organizasyonda yer almak her zaman zordur. Sürekli olarak kendimi geliştirmek zorundayım. Çünkü milli takım teknik direktörüne güvenerek, 'Evet beni oynatacak' diyemem. Her seferinde kendimi ispatlayarak formayı almam gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: dünya kupası, nijerya, arjantin
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