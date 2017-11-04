Olcay Şahan'ın cezası onandı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da rakibine sportmenlik dışı hareket yapan ve 3 maç ceza alan Olcay Şahan'ın cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Kurul, Trabzonspor Kulübü'nün Olcay'ın 3 maçlık cezasına yaptığı erteleme talebini reddetti. Ne olmuştu? Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında Olcay Şahan, yerde kalan rakibi Badou Ndiaye'ye sportmenlik dışı harekette bulunmuştu. Olcay'ın hareketi üzerine Sofiane Feghouli de olaya dahil olmuş, iki oyuncu da kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) iki oyuncuya da 3'er maçlık ceza vermişti. Galatasaray, Feghouli'nin cezasına itirazda bulunurken, Trabzonspor da Olcay'ın cezasında erteleme talep etmişti.

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