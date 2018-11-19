"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

'Öncü hem dünya hem de Türk motor sporları tarihine geçti'

19 Kasım 2018, Pazartesi 23:50
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Can Öncü hem dünya hem de Türk motor sporları tarihine geçti." dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, genç sporcu Can Öncü'nün tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Uçar, yaptığı açıklamada, milli motosikletçi Can Öncü'nün, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olduğunu belirtti.

İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde koşulan sezonun son yarışına davetle çıkan Can'ın büyük bir başarı elde ettiğini anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Can Öncü hem dünya hem de Türk motor sporları tarihine geçti. Bize bugünü ve bu gururu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. 15 yaşında ona inanan ve güvenen bizleri mutlu etti. İnşallah 2019 sezonunda Moto3 Dünya Şampiyonası'nda adından çokça söz ettirmeye devam edecek. Tabii ki de Deniz Öncü'yü de unutmuyoruz, o da ikizi gibi seneyi Redbull Çaylaklar Kupası'nda ikincilikle tamamladı. Moto GP ödül töreninde madalyalarını FIM Başkanı Vito İppolito’dan aldılar. Onlar adına, ülkemiz adına ve de sporumuz adına çok mutluyuz. Öncü ailesinin özellikle baba Önder Öncü'nün yıllardır verdiği emeklerin karşılığında rekorların, kupaların gelmesi ayrıca gurur kaynağımız oldu. Şimdi bunu fırsata çevirip, yeni başarılara, yeni rekorlara doğru emin adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz."

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 15. yılını geride bıraktıklarını dile getiren Uçar, "Motor sporlarının yaşayan efsanesi Kenan Sofuoğlu önderliğinde, Toprak Razgatlıoğlu, Harun Çabuk, Can Öncü, Deniz Öncü, Asrın Rodi Pak, Furkan Eryılmaz, Aras Özkaçar ve en son Kadir Erbay ile pist branşında dünya pistlerinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdık. Bu saydığım isimler dünya, Avrupa ve Asya'da pistelere çıkan isimler. Daha birçok sporcumuz farklı dallarda ülkemizi çeşitli şampiyonalarda temsil edip, kupalarla ülkemize döndüler. Bütün sporcularımıza bize yaşattıkları bu gurur tablosu için teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

İspanya'da dün koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son ayak yarışını kazanan Can, Moto3'te birincilik elde eden ilk Türk pilot ve Moto3 tarihinde yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç (15 yıl 115 gün) pilot unvanını kazanmıştı.

AA

Etiketler: can öncü
Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Selçuk'tan 'İş'te Anne' projesi ve çocuk işçilikle mücadele hakkında açıklamalar

    Milyonlarca vatandaş kredi kartı kullanıyor

    'Bir ay içerisinde yardım ulaşmazsa toplu ölümler başlayacak'

    Adalet Bakanı Gül cezaevlerindeki kişi sayısını açıkladı

    Dünyaca ünlü Airbnb'den dikkat çeken karar

    Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek

    İşverenlerin borçları taksitlendirilecek

    Eyalet tarihinin en büyük orman yangını: California'da gün geçtikçe bilanço ağırlaşıyor

    Düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

    Yine üzücü haber: Bodrum açıklarında yine göçmen teknesi battı

    İsrail'de Mavi Marmara şoku

    New York Times: Trump delilleri kabul etmiyor
    📷

    Bildiğiniz kıraathanelere benzemez

    Filistin’de gazeteciler namlunun ucunda

    Televizyona 6 saat, kitaba 6 dakika

    SMA ilaçları için çağrı

    BM Sözcüsü: Çavuşoğlu ve Guterres Kaşıkçı cinayetini görüştü

    Hoş geldin Yâ Resûlallah... Mevlid-i Şerif dualarla idrak ediliyor...

    Kışın neden kilo alırız?

    Darbeciler mi hesaba çekiliyor, muhalefet mi?

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıkları giderilmeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler! Bu kurula “evet” diyebilir misiniz?
    Genel

    İsrail'de Mavi Marmara şoku
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe İsmet’e yaradı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    New York Times: Trump delilleri kabul etmiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Salât ü selam metninin kaynağı nedir?
    Genel

    İslâmi cemaatlerin siyasallaşması
    Faruk ÇAKIR

    Makamla, mevki, para
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat ağacının en mükemmel meyvesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.