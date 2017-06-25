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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Onlar da Ramazan Bayramını tebrik etti

25 Haziran 2017, Pazar 17:45
Barcelona, Juventus ve Arsenal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutladı. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in ellerini açıp dua ettiği fotoğrafı kullandığı mesajında, takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. 28 yaşındaki Mesut ise sosyal medya hesabından, "Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Arda Turan'ın formasını giydiği İspanya'nın Barcelona ekibi de Türkçe Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Barcelona olarak Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nın kutlarız." ifadesini kullandı.

Arda Turan ise "Allah nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." paylaşımını yaptı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) üst düzey ekipleri Juventus, Roma, Inter ve Milan ile İngiltere'nin Manchester City takımı da bayram mesajı yayımlayan diğer kulüpler oldu.

 

AA

Etiketler: ramazan bayramı, avrupa, futbol
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