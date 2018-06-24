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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Onuncu günün sona erdiği 'Dünya Kupası'nda son durum?

24 Haziran 2018, Pazar 01:40
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın onuncu gününde oynanan maçların ardından G Grubu'nda Belçika üst tura çıkmayı garantiledi.

Kupanın onuncu gününde 3 maç oynandı. G Grubu'nda oynanan ilk maçta Belçika, Tunus'u 5-2 yendi. Belçika'nın gollerini Eden Hazard (2), Romelu Lukaku (2) ve Michy Batshuayi atarken, Tunus ise Dylan Bronn ve Wahbi Khazri ile ağları sarstı.

Bu sonuçla Belçika, topladığı 6 puanla grubunda liderliğe yükseldi. Lukaku ise şampiyonadaki gol sayısını 4'e yükselterek, krallık yarışında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu yakaladı.

Meksika 2'de 2 yaptı

F Grubu'nda ise Meksika, Güney Kore'yi 2-1 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisine 3 puanı getiren goller, penaltıdan Carlos Vela ve Javier Hernandez'den gelirken, Güney Kore'nin tek gol sayısını ise Heung-Min Son kaydetti.

İki maçta 6 puan toplayan Meksika grubunda liderliğini korudu. Meksika formasıyla 104'üncü maçında 50'nci golüne imza atan Hernandez, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını sürdürdü. 

Almanya son anda güldü

Grubun diğer mücadelesinde Almanya, geriye düştüğü mücadelede İsveç'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek üst tura çıkma umudunu sürdürdü. İsveç Ola Toivonen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, Almanya Marco Reus ve uzatma dakikalarında (90+5) Toni Kroos'un golleriyle mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla gruptaki ilk maçını kazanan Almanya ve ilk yenilgisini alan İsveç ise aynı puan ve averajla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı. Grupta üst tura çıkan ve elenen takımlar, üçüncü maçların ardından belli olacak.

Puan durumu 

G Grubu:

Takım O G B M A Y Av P

Belçika 2 2 0 0 8 2 +6 6

İngiltere 1 1 0 0 2 1 +1 3

Panama 1 0 0 1 0 3 -3 0

Tunus 2 0 0 2 3 7 -4 0

F Grubu:

Takım O G B M A Y Av P

Meksika 2 2 0 0 3 1 +2 6

Almanya 2 1 0 1 2 2 0 3

İsveç 2 1 0 1 2 2 0 3

Güney Kore 2 0 0 2 1 3 -2 0

Program 

Dünya Kupası'nda 24 Haziran Pazar günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

G Grubu:

15.00 İngiltere-Panama (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod) 

H Grubu:

18.00 Japonya-Senegal (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

21.00 Polonya-Kolombiya (Kazan Arena - Kazan)

AA

Etiketler: dünya kupası, rusya
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