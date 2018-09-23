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23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Onur, sezona kötü başlangıç yaptı

23 Eylül 2018, Pazar 10:04
Süper Lig'de ilk 6 haftada 7 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'un kalesi ilk yarılarda düştü.

Bordo-mavililer, ligin ilk 6 haftasında sadece bir maçta kalesini gole kapatabilirken, 8 gol yiyerek savunmada kötü performans ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, toplam 8 golün 6'sını maçların ilk yarısında kalesinde görerek önemli puan kayıpları yaşadı.

Trabzonspor, ligin ilk haftasındaki Medipol Başakşehir, ikinci haftasındaki Demir Grup Sivasspor, üçüncü haftadaki MKE Ankaragücü, beşinci haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçlarında birer, dün oynanan Göztepe müsabakasında ise 2 olmak üzere ilk yarılarda 6 gol yedi.

Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında birer olmak üzere ikinci yarılarda ise kalesinde 2 gol gördü.

Onur'dan kötü başlangıç

Trabzonspor'un kaptanı Onur Recep Kıvrak sezona kötü başlangıç yaptı.

Bordo-mavili takımın kalecisi, ilk 6 haftanın 5'inde kalesinde gol gördü.

Onur, sadece ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçında kalesini kapatabilirken, bu sezon 8 gole engel olamadı.

Stoperde istikrar yakalanamadı

Sezon öncesinde Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Jan Durica ve Okay Yokuşlu gibi savunma oyuncularıyla yollarını ayıran ve stoper transferini geciktiren Trabzonspor, bu mevkide istikrar sağlayamadı.

Yeni sezon öncesi yurt dışı kampında stoper eksikliği nedeniyle maçlarda bazen kalecilerden bu mevkide yararlanan Karadeniz ekibi, bu sıkıntıyı sezon başında da hissetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, stoperde ikilileri çoğu maçta değiştirdi. Bordo-mavililerde Medipol Başakşehir maçında Zargo Toure-Mustafa Akbaş, Demir Grup Sivaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında Majid Hosseini-Zargo Toure, Galatasaray maçında Mustafa Akbaş-Majid Hosseini, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında ise Zargo Toure-Mustafa Akbaş ikilisi bu bölgede görev yaptı. 

AA

Etiketler: süper lig, trabzonspor
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