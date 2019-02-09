Orman'dan Güneş hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçeceği iddialarına ilişkin, "Bizim hocamız da takımının başında. Bunların konuşulmasını şık bulmuyorum." dedi.

Fikret Orman, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, Şenol Güneş'in Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Şu anda bunları konuşmak doğru değil. A Milli Futbol Takımı'nın başında bizi 100. yılımızda şampiyon yapmış değerli bir hoca var. Bizim hocamız da takımının başında. Bunların konuşulmasını şık bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünün mayıs ayında kongresinin olacağını anımsatan Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şenol hocanın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şu an lige odaklanmış durumdayız. Ancak Lucescu milli takımdan ayrılır ve Şenol hoca da milli takıma gitmek isteyebilir. Bunlar olabilecek şeyler. Bunu abartmaya gerek yok ancak Şenol hoca takımın başında. Benim Şenol Güneş ile bireysel ilişkim çok yüksek seviyede. Birbirimizi çok severiz. Hocamızı gönderme niyetimiz de yok. İkinci yarıya iyi başladık. Hoca da basın toplantısında görevinin başında olduğunu ifade etti. Ancak sezon sonunda oturulur, konuşulur. Şenol hoca, bizim şartlarımızı beğenmeyerek başka yerlere de gidebilir. Kalmak da isteyebilir. Aday olur da başkan seçilirsem bunlar söz konusu olur. Ancak bugün itibarıyla böyle bir durum yok. Olursa konuşulur."

Şenol Güneş ile kulübün mayıs ayında gerçekleştirilecek kongresini düşünerek 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme yaptıklarını kaydeden Orman, "Şenol hoca ile basın toplantısı da yaptım. Aynı şeyleri söylemekten bıktım. Şenol Güneş'in milli takımın hocası olması normal bir şey. Milli takımdan ayrılma süreçlerini biliyorsunuz. Bize 'Milli takıma gitmek istiyorum.' derse, bu da gayet normal. Sezon sonuna kadar beraberiz. İşimize bakıyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın durumuyla ilgili ise "Quaresma, kontratlı oyuncumuz. Şu anda bir teklif gelirse değerlendiririz. Gitmek isterse gidebilir. Kalmak istiyorsa da kalacaktır. Sembol olmuş bir futbolcu. Quaresma'nın da Beşiktaş'ın da üzüleceği bir şey istemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.