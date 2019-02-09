"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Orman'dan Güneş hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

09 Şubat 2019, Cumartesi 22:00
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçeceği iddialarına ilişkin, "Bizim hocamız da takımının başında. Bunların konuşulmasını şık bulmuyorum." dedi.

Fikret Orman, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, Şenol Güneş'in Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Şu anda bunları konuşmak doğru değil. A Milli Futbol Takımı'nın başında bizi 100. yılımızda şampiyon yapmış değerli bir hoca var. Bizim hocamız da takımının başında. Bunların konuşulmasını şık bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünün mayıs ayında kongresinin olacağını anımsatan Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şenol hocanın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şu an lige odaklanmış durumdayız. Ancak Lucescu milli takımdan ayrılır ve Şenol hoca da milli takıma gitmek isteyebilir. Bunlar olabilecek şeyler. Bunu abartmaya gerek yok ancak Şenol hoca takımın başında. Benim Şenol Güneş ile bireysel ilişkim çok yüksek seviyede. Birbirimizi çok severiz. Hocamızı gönderme niyetimiz de yok. İkinci yarıya iyi başladık. Hoca da basın toplantısında görevinin başında olduğunu ifade etti. Ancak sezon sonunda oturulur, konuşulur. Şenol hoca, bizim şartlarımızı beğenmeyerek başka yerlere de gidebilir. Kalmak da isteyebilir. Aday olur da başkan seçilirsem bunlar söz konusu olur. Ancak bugün itibarıyla böyle bir durum yok. Olursa konuşulur."

Şenol Güneş ile kulübün mayıs ayında gerçekleştirilecek kongresini düşünerek 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme yaptıklarını kaydeden Orman, "Şenol hoca ile basın toplantısı da yaptım. Aynı şeyleri söylemekten bıktım. Şenol Güneş'in milli takımın hocası olması normal bir şey. Milli takımdan ayrılma süreçlerini biliyorsunuz. Bize 'Milli takıma gitmek istiyorum.' derse, bu da gayet normal. Sezon sonuna kadar beraberiz. İşimize bakıyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın durumuyla ilgili ise "Quaresma, kontratlı oyuncumuz. Şu anda bir teklif gelirse değerlendiririz. Gitmek isterse gidebilir. Kalmak istiyorsa da kalacaktır. Sembol olmuş bir futbolcu. Quaresma'nın da Beşiktaş'ın da üzüleceği bir şey istemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: şenol güneş
Okunma Sayısı: 334
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 73’ü online tehdide maruz kalıyor

    Türkiye harekete geçmeli

    Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

    Hesabı millet ödüyor

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Biden: Amerika utanç kaynağı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Nejat EREN

    Kur’ân hükümleri ve gerçek adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.