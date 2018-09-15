Orman: Deli saçması bir iddia

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tüzük değişikliği kongresinde bugün sadece 4 maddenin görüşüleceğini, önümüzdeki dönemde geniş çaplı bir tüzük tadil kongresi daha yapmayı düşündüklerini söyledi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen olağanüstü tüzük değişikliği kongresinde konuşan Orman, “Üç defa divan kurulu toplantılarına gelmeyenlerin üyelikten çıkarılması birçok üyemizi üzdü. Divan başkanımızla bunu konuştuk. ‘Geniş çaplı bir tüzük tadili yapalım.’ denildi. Tüzük tadilleri camiayı geren şeyler oluyor. O zaman bütünleşmeden kopmaya doğru gidiyoruz. O yüzden ‘Böyle kavga ortamı oluşmasının camiamıza faydası yok.’ dedim. Ben gitmeden evvel benden sonrakileri rahatlatacak geniş çaplı bir tüzük tadil kongresi yapma niyetimiz var.” dedi. Tüzük tadilinde, üyeliği düşenlerle ilgili revizyon yapılacağını söyleyen Orman, yönetim kurulu üye sayısının azaltılmasının da görüşüleceğini belirtti.

KULÜBÜN 15 YILLIK DURUMUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Tüzük değişikliği kongresinde sadece 4 madde için önerge verdiğini belirten Orman, şunları kaydetti: “(Kulübü satacaklar.) diye şeyler konuşuluyor. Bu durum bizi üzüyor. Şirket kurulması genel kurul yetkisi ile yapılıyor. Genel kurul senede bir kez toplanıyor. Dönem içinde acil şirket kurmamız, hamle yapmamız gerekiyor. O zaman genel kurulun toplanmasına takılıyoruz. ‘Şirket kuracaklar, Beşiktaş’ı Katarlılara satacaklar.’ diye konuşulduğunu duyuyorum. Kamu yararına dernek nasıl bir şirket üzerine devredilecek de yapılacak? Deli saçması dedikodular bunlar. Bizi rahatsız etti. Bu 4 maddenin dışında araya madde sokacaklar diye konuşuluyordu. Dört madde dışında bir madde girmesin diye önerge veriyoruz. Büyük tüzük tadili, hukukçuların da katılacağı, Beşiktaş’ın 10-15 senedeki oluşacak durumlarını düşünerek çalışma yapılmasını daha doğru düşünüyorum. Bu, bugünün gündemi değil.”