Orman: Türkiye'ye gelmez, imkânsız denilen bir yıldızı alacağım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2017-2018 yılının kadrosunu şimdiden şekillendirmek istediklerini belirterek "Türkiye'ye gelmez, imkânsız denilen bir yıldızı alacağım" dedi.

Fanatik'in haberine göre, Başkan Orman’ın yakın çevresiyle paylaştığı bilgiye göre Siyah-Beyazlılar’ın kadrosuna katacağı önemli ismin santrfor ya da gole yönelik hücum oyuncusu olacağı kaydedildi.

Son yıllarda maddi anlamdaki en rahat dönemlerinden birini geçiren Kartal’da Fikret Orman’ın sansasyon yaratacak transferi bonservis bedelini düşük tutup, yıllık ücret konusuna bonkör davranarak bitireceği öğrenildi. Orman’ın verdiği müjde, “Önümüzdeki sezon öyle bir yıldızı kadromuza katacağız ki haberi duyan taraftarımız da diğer rakipler de inanamakta zorluk çekecek. Türkiye’ye gelmesi mümkün olmadığı düşünülen bu yıldız için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Gelecek oyuncu, bizim Avrupa arenasında da en etkili temsilcimiz olacak” sözleriyle geldi.

Şampiyonlar ligi şartı

İsmini sır gibi sakladığı süperstarın Beşiktaş’a gelmek için şartları olduğuna da vurgu yapan Orman’ın, “Hedefimizdeki oyuncunun Beşiktaş’a gelmek için en önemli şartı Şampiyonlar Ligi. Biz de iki kupa hedefimizden en az birini gerçekleştirmeye çok yakınız. İmzalar atıldığında yer yerinde oynayacak” sözlerini sarfettiği öğrenildi.