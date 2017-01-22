Osmanlıspor'a bir darbe de Antalyaspor'dan

Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücedelenin 45. dakikasında Osmanlıspor öne geçti. Mehmet Güven'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Webo, hafif sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu Fornezzi'nin yanından Antalyaspor fileleriyle buluşturdu: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı Mücadelenin 89. dakikasında Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mbilla, altıpasta topu kafayla Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 1-1 90+1. dakika konuk ekip 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Eto'o, yerden düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2 Karşılaşma, Antalyaspor'u 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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