Osmanlıspor'a bir darbe de Antalyaspor'dan

Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Mücedelenin 45. dakikasında Osmanlıspor öne geçti.
Mehmet Güven'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Webo, hafif sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu Fornezzi'nin yanından Antalyaspor fileleriyle buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
Mücadelenin 89. dakikasında Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mbilla, altıpasta topu kafayla Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 1-1
90+1. dakika konuk ekip 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Eto'o, yerden düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2
Karşılaşma, Antalyaspor'u 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
AA