Özbek'ten 'seçim kararı' açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, kulübün geleceğini düşünerek, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Toplantıda önce teknik direktörle ilgili bir karar aldık. Kararı kendisine tebliğ ettik. Sayın Igor Tudor ile ilişkimizi sonlandırdık. Daha sonra da kulüp nezdinde de olağanüstü bir seçim kararı aldık. Bunun da Galatasaray Kulübü için hayırlı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Demokratik yapımız içinde seçim kaçınılmaz bir olay"

Kulübün yararını düşünerek hareket ettiklerini anlatan Özbek, "Aldığımız kararlar Galatasaray'ın geleceğine yönelik. Yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray'ın menfaatlerine, geleceğine karşı bir duruş var. Galatasaray bundan zarar görüyor. En azından zarar göreceği bu süreci kısaltmak lazım. Yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray'a saldırılar oluyor. Bunların son bulması lazım. Demokratik yapımız içinde seçim kaçınılmaz bir olay. Gerektiği zaman seçim yapılır." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşü etkilenmeyecek"

Dursun Özbek, mevcut yönetimin, 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kadar görevini en iyi şekilde yerine getireceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu, Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk yolundaki yürüyüşü etkilenmeyecek şekilde 20 Ocak'a kadar görevinin başında. 20 Ocak'a kadar süremiz var. Taraftarımız ve camiamız en ufak bir endişeye düşmesin. Bugünkü yönetim, eskisinden daha kuvvetli bir şekilde bu bir aylık süreci yönetecektir. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşü hiçbir şekilde etkilenmeyecek."