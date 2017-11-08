Özbek'ten yabancı futbolcu sınırlaması açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Yabancı futbolcu sınırlaması konusunda şu anda yapılacak bir değişiklik söz konusu değil. Kısa vadede bir çözüm üretilmesi çok zor." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özbek, yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamasının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Yabancı futbolcu sınırlaması konusunda şu anda yapılacak bir değişiklik söz konusu değil. Ligler belli bir statü çerçevesinde yürüyor. Sayın Lucescu şahsi görüşünü ifade etmiştir. Konunun muhatabı federasyon ve Kulüpler Birliği Vakfı'dır. Federasyon başkanı ile yaptığımız toplantılarda da bunun inceleneceği konusu gündeme gelmiştir. Kısa vadede bir çözüm üretilmesi çok zor. Çünkü yapılan kontratlar var. Bu kontratların neticesinde kulüplerin herhangi bir zarara uğramaması gerekiyor. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Vakfı olarak toplanacağız. Arkadaşlarımın görüşlerini almak suretiyle federasyon başkanıyla bu konuyu değerlendireceğiz."

"Tudor en iyi takımı kuracaktır"

Dursun Özbek, Süper Lig'de 12. haftada Medipol Başakşehir ile yapacakları maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını anlatarak, "Milli takıma giden oyuncularımız ve kart cezalılarımız var. Sayın Tudor, Medipol Başakşehir maçı için en iyi takımı kuracaktır." şeklinde görüş belirtti.

Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olup olmadığına yönelik soruyu Özbek, "Transferler hakkında konuşmak yanlış olur. Çünkü daha çok süre var. Transfer kararını almadan önce Tudor, yardımcıları, oyuncu izleme ekibiyle konuşuruz. Tudor ile sürekli toplantı yapıyoruz. Gündemimizde sadece transfer yok, Galatasaray ile ilgili bir sürü konu var." şeklinde yanıtladı.