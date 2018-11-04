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4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Pepe: Şampiyonluk için herşey bitmedi

04 Kasım 2018, Pazar 19:10
Beşiktaş’ın Portekizli yıldız futbolcusu Pepe, “Üzülerek yaşayamayız. Kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız lazım. Beşiktaş’ın DNA’sında sonuna kadar mücadele etmek var” dedi.

Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir’e 1-0 yenilen Beşiktaş’ta tecrübeli futbolcu Pepe, ligin uzun bir maraton olduğunu söyledi. Portekizli futbolcu, “Maça iyi başlamadık ve kaybettik. İlk 20-25 dakika  belki konsantrasyon düşüklüğü olabilir. Tempoyu yakalayamadık. Ondan sonra maçın geneline baktığınız zaman sizde gördünüz, yüzde 75 topa hakim olan, maçı kontrol eden taraf bizdik. Bitmiş bir şey yok. Üzülerek yaşayamayız. Kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız lazım. Hala önümüzde maçlar var, lig uzun bir maraton. Alçak gönüllü bir şekilde kazanma ruhuyla beraber, takım olarak çalışıp seviyemizi üst düzeye çıkarmamız lazım.” diye konuştu.  

Yola yeniden başlayacağız

Portekizli futbolcu Pepe, “Maça iyi başlamadık ama maçın genelinde topa sahip olan taraf bizdik. Pozisyon üstünlüğü de bizdeydi ama golü onlar attı. Burada bırakamayız. Beşiktaş futbolcusu olmak bunu gerektiriyor. Belki bu maçın başında konsantrasyon eksikliği olmuş olabilir ama genele baktığınız zaman çok karamsar bir tablo da yok.” değerlendirmesinde bulundu. Ekim ayının kendileri adına zor olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, “Ekim ayı bizim için zor oldu ama geride bıraktık. İnişli çıkışlı bir performans ortaya koyduk. Beşiktaş’ın DNA’sında sonuna kadar mücadele etmek var. Oyuncu grubu olarak arkadaşlarımızın yanında olacağız. Daha fazla çalışacağız. Yola yeniden başlayacağız ve bu yolu en iyi şekilde en yukarıda bitireceğiz.” şeklinde konuştu. Öte yandan Başakşehir’e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, 21’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 23 resmi maçta karşılaştığı rakibine 7. kez yenildi. Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibiyle yaptığı son 16 resmi maçta sadece 2 kez kazandı.

Etiketler: beşiktaş
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