PFDK, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında kararını verdi

PFDK, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç ceza verdi. Ayrıca Fenerbahçe'ye 400 bin lira para cezası uygulanırken, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'a da ihtar cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Kayserispor ile oynanan maçta, ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Fenerbahçe ve Beşikltaş'a para cezası uygulandı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta taraftarlarının eylemleri nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 400 bin, sarı-kırmızılı kulübe de 70 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı kurula sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman'a da ihtar cezası verildiği duyuruldu.

PFDK'nın Beşiktaş'a da Medipol Başakşehir maçındaki taraftarlarının eylemleri nedeniyle 170 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun ayrıca Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa'nın bir sonraki iç saha, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da deplasman maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarını bloke ettiği belirtildi.