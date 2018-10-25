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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza yağdı

25 Ekim 2018, Perşembe 20:25
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada,  Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Göztepe ve  Çaykur Rizespor'a, ligin 9. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle çeşitli cezalar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray'a sahasında Bursaspor ile yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 60 bin lira para, bu eylemi gerçekleştirenlerin bulunduğu tribündeki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezası verildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Beşiktaş'a, Göztepe ile deplasmanda yapılan karşılaşmada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 75 bin lira para, bu eylemi yapanların bulunduğu tribündeki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki dış saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezası verildiği belirtildi.

Göztepe'nin, Beşiktaş maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 100 bin para ile bu eylemi gerçekleştirenlerin bulunduğu tribündeki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezalarına çarptırıldığı aktarıldı.

Çaykur Rizespor'a sahasındaki Atiker Konyaspor, Kasımpaşa'ya ise evindeki Akhisarspor mücadelelerinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bu eylemi yapanların bulunduğu tribündeki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezası verildiği ifade edildi.

Öte yandan kurulun, Atiker Konyaspor müsabakasının ardından rakip futbolcu Uğur Demirok'a yaptığı ve kırmızı kart görmesine neden olan saldırı nedeniyle Çaykur Rizesporlu futbolcu Abdullah Durak'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'a da İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bu eylemi gerçekleştirenlerin bulunduğu tribündeki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezası uygulandığı belirtildi.

AA

Etiketler: PFDK, Spor Toto, Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş
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