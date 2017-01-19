PFDK'dan Aziz Yıldırım'a bir ceza daha

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne adeta ceza yağdırdı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'deki Adanaspor maçının ardından, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket, hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklama gerekçeleriyle disipline sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ile 190 bin lira para cezasına çaptırıldığı belirtildi.

Yıldırım'a verilen cezanın infazının, 45 gün hak mahrumiyeti cezasının bitiminin ardından başlayacağı vurgulandı.

Fenerbahçe Kulübünün yöneticisi Alaeddin Yıldırım'a, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer alması, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve başkasına ait akreditasyon belgesi kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı 6 ay hak mahrumiyeti ile 126 bin lira para, kulüp görevlisi Taner Aybar'a ise kendisine ait akreditasyon belgesini başkasına kullandırarak ilgilileri yanıltmaya çalışması gerekçesiyle 2 ay hak mahrumiyeti cezaları verildiği aktarıldı.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübüne ise Adanaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 150 bin, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de 15 bin lira olmak üzere toplam 165 bin lira para cezası uygulandı. Adanaspor maçını, Ülker Stadı'nın Migros üst C,D,M ve Migros alt K,L,M bloklarında izleyen taraftarlar için de elektronik bilet bloke cezası verildiği duyuruldu.

Hamzaoğlu'na 5 maç ceza

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 5 maç ceza aldı.

Hamzaoğlu'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ile futbolcusuna taktik vermesi suretiyle cezaya ve tedbire uyulmaması nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı, 40 bin lira da para cezası aldığı belirtildi.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Daniel Candeias'a, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Süper Lig'deki Gaziantepspor-Antalyaspor maçında ev sahibi ekip, stada biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100 bin, karma alan oluşturulmamasından dolayı 15 bin ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 15 bin olmak üzere toplam 130 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe'ye konuk olan Adanaspor ise 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 10 bin 500 lira para cezası aldı.

Öte yandan, Galatasaray ile oynanan maç sonrası yayınlanan röportajında sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı disiplin kurulan gönderilen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman için ceza tayinine gerek duyulmadığı vurgulandı.