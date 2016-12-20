PFDK'dan TFF yöneticisine ağır ceza

​Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na iki ayrı ihlalden dolayı toplamda 42 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Aşçıoğlu'na sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 18, yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı ise 24 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği kaydedildi. Yaşar Aşçıoğlu, PFDK'nın 1 Aralık'ta yaptığı toplantıda da 18 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. AA

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